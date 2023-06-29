В Астраханскую область могут начать возить из Беларуси мебель по типу IKEA

На X Форуме регионов России и Беларуси губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с полномочным послом республики Дмитрием Крутым и председателем Могилевского областного исполкома Анатолием Исаченко перспективы сотрудничества. Ранее представители субъектов РФ и РБ подписали соответствующее соглашение, сообщила пресс-служба администрации губернатора российского региона.

Господин Бабушкин уточнил, что транзит груза по международному транспортному коридору «Север-Юг» составил в прошлом году 100 тыс. т. Сейчас астраханские власти рассматривают возможность поставок в регион белорусской мебели по типу IKEA.

«Налажено взаимодействие между ОЭЗ „Лотос“ и СЭЗ „Могилев“, разрабатывается план работы с СЭЗ „Брест“, рассматривается возможность приобретения белорусской коммунальной и дорожно-строительной техники», — написал губернатор.

Дарья Васенина