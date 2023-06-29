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Коммерсантъ FM
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WSJ: сбитый в феврале над США китайский аэростат использовал американское оборудование

Китайский аэростат, пролетевший в начале февраля над территорией США, использовал американское оборудование для сбора данных. К такому выводы пришли эксперты Федерального бюро расследований США. О результатах расследования The Wall Street Journal (WSJ) сообщили неназванные представители Белого дома.

Несколько оборонных и разведывательных агентств США совместно с Федеральным бюро расследований проанализировали обломки сбитого в начале февраля аэростата. Анализ показал, что аппарат был оснащен не только китайскими датчиками, но и американскими приборами. Некоторые из них можно приобрести в интернете, обращает внимание газета.

По данным собеседников издания, аэростат проводил фото- и видеосъемку, а также собирал другую информацию для дальнейшей передачи в Китай. Эксперты пришли к выводу, что аппарат предназначался для разведывательных целей, а не для наблюдения за погодой, как ранее заявлял Пекин.

Однако, по мнению специалистов, в ходе своего пролета над территорией США, китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в КНР. Американские следователи полагают, что, несмотря на возможность сбора разведданных, пролет аэростата над территорией США был ненамеренным.

В начале февраля китайский аэростат влетел в воздушное пространство США. Пекин утверждал, что аппарат был метеорологическим зондом, который из-за ветра отклонился от курса, но в Вашингтоне сочли аэростат разведывательным. Устройство было уничтожено по приказу президента страны Джо Байдена 4 февраля ракетой «воздух—воздух». Пекин в связи с этим выразил протест Вашингтону.

О том, как инцидент с аэростатом повлиял на отношения США и Китая,— в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

Милена Костерева

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