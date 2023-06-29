115 компаний Удмуртии стали социальными предприятиями в 2023 году

В 2023 году в Удмуртии воспользоваться льготами и преференциями смогут 115 компаний, получивших статус социального предприятия. Соответствующее решение было принято по итогу заседаний межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, компаниям с таким статусом доступны гранты до 500 тыс. руб., а также льготные кредиты по ставке от 3,5% годовых и сниженные ставки по УСН – 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы».

Напомним, сбор заявок на получение статуса социального предприятия начался в феврале. План на год был обозначен в объеме не менее 140 таких компаний.