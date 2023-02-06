В Удмуртии начался прием документов для признания предпринимателей социальными в 2023 году

В Удмуртии предприниматели, которые нанимаю людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров, могут стать социальными. Данный статус также могут получить производители продукции для социально-незащищенных слоев населения и организации, которые занимаются социально-важной деятельностью. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, подать заявку необходимо до конца 2023 года. Срок принятия решения составляет не более 30 рабочих дней.

Как рассказал министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, в настоящее время в республике действует 71 субъект малого и среднего предпринимательства, которым имеет статус социального. «План на этот год — в общей сложности не менее 140 социальных предприятий. Бизнес зачастую сам не знает, что подходит под эту категорию, а между тем под категорию "социальный" попадает гораздо больше предприятий, чем кажется на первый взгляд»,— отметил господин Тумин.

Отмечается, что таким предприятиям предоставляются льготы, в том числе гранты, сниженные ставки по УСН и займы в Удмуртском фонде развития предпринимательства в размере половины ключевой ставки — сейчас это 3,5% годовых.