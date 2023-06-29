Полиция Красноярского края начала проверку после отравления четырех детей диффенбахией

Сотрудники ГУ МВД Красноярского края проводят проверку по факту отравления четырех мальчиков в селе Астафьевка Канского района. Дети с острым отравлением ядовитым веществом были доставлены в медучреждение накануне вечером.

Как выяснили следователи, четверо мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет во время прогулки нашли обрезки комнатного растения диффенбахии, стебли и листья которого содержат ядовитый сок. «Несовершеннолетние посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После чего почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

Отмечается, что пострадавшие в поле зрения органов правопорядка ранее не попадали.

В марте текущего года в Алтайском крае в результате сильного отравления лекарственными препаратами скончалась двухлетняя девочка. Ребенок находился в гостях у своей бабушки и съел ее сильнодействующие таблетки.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова