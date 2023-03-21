Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели девочки, отравившейся бабушкиными таблетками на Алтае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил в алтайском управлении ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 2-летней девочки в городе Бийске. Об этом сегодня сообщили СУ СКР по Алтайскому краю.

Сам инцидент произошел еще 15 марта. 21-летняя девочка находилась в гостях у своей бабушки и съела ее сильнодействующие таблетки, которые нашла. Старания врачей оказались тщетными: вечером этого же дня ребенок скончался от острого отравления.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ), санкция по ней — принудительные работы до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

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Илья Николаев