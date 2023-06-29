Стоимость строительства терминала барнаульского аэровокзала оценили в 4,5 млрд рублей

АО «Авиационное предприятие «Алтай» объявило торги на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий барнаульского аэропорта. Документация торгов опубликована на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 4,5 млрд руб. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 16 августа, итоги предстоит подвести 28 августа.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в 2022 году пассажиропоток аэропорта Барнаула вырос на 20,5%, достигнув показателя в 0,63 млн человек. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщал, что пропускная способность нового терминального комплекса составит 600 пассажиров в час, годовой пассажирооборот – до 1,1 млн человек.

Международный аэропорт Барнаула входит в сеть аэропортов компании «Новапорт».

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Валерий Лавский