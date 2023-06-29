Марокко вызвала посла в Швеции для консультации из-за акции с сожжением Корана

Марокко вызвала для консультаций своего посла в Стокгольме после того, как в городе иммигрант из Ирака сжег Коран. Об этом сообщили в МИД Марокко.

«По высочайшему указанию Короля в Рабат был вызван поверенный в делах Швеции, для консультаций также был вызван посол в Стокгольме»,— сказано в заявлении МИД.

В ведомстве назвали акцию «безответственным, враждебным актом», который игнорирует «чувства более миллиарда мусульман в этот священный период, совпадающий с сезоном хаджа и праздника Курбан-Байрам».

Днем 28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний Салван Момика провел акцию вблизи соборной мечети: он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, после чего положил в книгу бекон и поджег ее. Разрешение на акцию выдали в городской полиции. Власти Швеции признали законность подобных акций, отметив, что они «неуместны».

Сразу после акции в отношении Салвана Момика составили протокол по делу о разжигании религиозной вражды и нарушении запрета на разведение огня. Его также предупреждали о возможных последствиях в виде штрафа.

Олеся Павленко