Белый дом объяснил следы на лице Байдена лечением апноэ во сне

Президент США Джо Байден использовал аппарат для лечения апноэ (нарушение дыхания во сне — «Ъ») СИПАП. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. В понедельник, 26 июня, и среду, 28 июня, господин Байден появлялся на публике со следами на лице.

«С 2008 года президент обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ. Прошлой ночью он использовал аппарат СИПАП, что является типичным для людей с такой ситуацией»,— сказал представитель Белого дома (цитата по Reuters).

Еще один неназванный сотрудник Белого дома сообщил Reuters, что Джо Байден стал использовать аппарат недавно, чтобы улучшить качество сна. Агентство отметило, что ранее Белый дом не сообщал о начале подобного лечения.

Ночное апноэ — нарушение дыхания, при котором человек перестает дышать на несколько секунд во сне. Аппарат СИПАП обеспечивает легкие воздухом, для улучшения их проходимости.

Олеся Павленко