Лукашенко ратифицировал протокол к соглашению с Россией о региональной группировке войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией о деятельности региональной группировки. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Протокол подписали в декабре 2022 года в Минске министры оборон Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу. Документ уточняет понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования функционирования региональной группировки войск. В том числе протокол уточняет порядок дислокации российских военных в рамках группировки, а также размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил России, обеспечивающих их функционирование.

Документ вступит в силу с даты получения последнего уведомления о том, что стороны выполнили необходимые внутригосударственные процедуры.

В октябре Александр Лукашенко сообщил о начале формирования региональной группировки войск вместе с Россией. В середине октября в Белоруссии сообщили о прибытии в страну первых российских военных. Также для увеличиения боевого потенциала региональной группировки войск Белоруссия получила российский зенитный ракетный комплекс С-400.

О военном сотрудничестве Москвы и Минска — в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Олеся Павленко