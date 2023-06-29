Идея возвращения прямых выборов мэра Новосибирска признана противоречащей законодательству

Комитет законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике рассмотрел 28 июня инициативу депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина о проведении референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав муниципалитетов. Как сообщили в заксобрании, «изучив правовые позиции Верховного суда России и сложившуюся судебную практику», комитет рекомендовал признать предлагаемый для вынесения на плебисцит вопрос не соответствующим федеральному и областному законодательству.

Напомним, в начале июня господину Картавину удалось с третьей попытки зарегистрировать инициативную группу по проведению соответствующего референдума. Теперь, согласно процедуре, соответствие выносимого на него вопроса законодательству должен проверить областной парламент.

По словам руководителя департамента по правовым вопросам аппарата заксобрания Татьяны Варды, порядок избрания глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов уже установлен областным законом «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления», который был принят в полном соответствии с федеральным законодательством. «Таким образом, вопрос инициативной группы урегулирован данными законами»,— сказала она. Теперь решение комитета должно быть рассмотрено на сессии заксобрания 6 июля.

Напомним, прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов Новосибирской области были отменены еще в 2015 году, а в феврале 2023-го заксобрание упразднило и оставшиеся к тому моменту исключения — прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.

Оксана Павлова, Новосибирск