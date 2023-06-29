Заслуги в бизнесе оценили на «твердый знак»

Во вторник, 28 июня, в гранд-отеле «Мойка 22» ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге назвал победителей ежегодной премии «Твердые знаки». Приз, статуэтку в виде «Ъ», традиционно вручили в пяти номинациях. Гостями церемонии стали представители из разных сфер бизнеса и чиновники.
Звание «Твердые знаки» учреждено «Коммерсантом» и вручается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка и инновационные технологии, реализованные в бизнес-проектах.
Как это было — в фотогалерее «Ъ-СПб»
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