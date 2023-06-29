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Заслуги в бизнесе оценили на «твердый знак»

Петербургский «Коммерсантъ» выбрал победителей премии «Твердые знаки»

Во вторник, 28 июня, в гранд-отеле «Мойка 22» ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге назвал победителей ежегодной премии «Твердые знаки». Приз, статуэтку в виде «Ъ», традиционно вручили в пяти номинациях. Гостями церемонии стали представители из разных сфер бизнеса и чиновники.
Звание «Твердые знаки» учреждено «Коммерсантом» и вручается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка и инновационные технологии, реализованные в бизнес-проектах.
Как это было — в фотогалерее «Ъ-СПб»

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Церемония вручения ежегодной премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ — Санкт-Петербург» в «Гранд отеле Мойка 22»

Церемония вручения ежегодной премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ — Санкт-Петербург» в «Гранд отеле Мойка 22»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В номинации «Проект года» победил проект реконструкции Левашовского хлебозавода группы RBI. Награда получил президент RBI Эдуард Тиктинский. Статуэтку «Ъ» вручила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина

В номинации «Проект года» победил проект реконструкции Левашовского хлебозавода группы RBI. Награда получил президент RBI Эдуард Тиктинский. Статуэтку «Ъ» вручила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Победителем номинации «Женщина у руля» стала директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова. В этом году образовательной организации исполняется 30 лет. ВШМ — единственная в России бизнес-школа, получившая аккредитации трех международных ассоциаций: AMBA, EQUIS, AACSB

Победителем номинации «Женщина у руля» стала директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова. В этом году образовательной организации исполняется 30 лет. ВШМ — единственная в России бизнес-школа, получившая аккредитации трех международных ассоциаций: AMBA, EQUIS, AACSB

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Сделкой года стала покупка петербургского завода Nissan группой АвтоВАЗ. Награду в этой номинации получил заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО «Лада Санкт-Петербург» Сергей Захарченко (слева)

Сделкой года стала покупка петербургского завода Nissan группой АвтоВАЗ. Награду в этой номинации получил заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО «Лада Санкт-Петербург» Сергей Захарченко (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Победителем специальной номинации «За сопровождение крупнейшей сделки на российском рынке офисной недвижимости в 2022 году» стала компания Maris. Статуэтку «Ъ» получила директор департамента офисной недвижимости компании Алена Бердиган. Награду вручил генеральный директор страховой компании «Капитал-полис» Алексей Кузнецов

Победителем специальной номинации «За сопровождение крупнейшей сделки на российском рынке офисной недвижимости в 2022 году» стала компания Maris. Статуэтку «Ъ» получила директор департамента офисной недвижимости компании Алена Бердиган. Награду вручил генеральный директор страховой компании «Капитал-полис» Алексей Кузнецов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«ВШМ — это продукт петербургского культурного слоя. Мы посвятили этому почти 30 лет, начиная с 90-х годов. Сегодня 100% выпускников трудоустраиваются в компаниях города, Ленобласти; 50% — работают по всему миру. Это результат и признание заслуг российской системы образования», — заявила Ольга Дергунова во время вручения премии

«ВШМ — это продукт петербургского культурного слоя. Мы посвятили этому почти 30 лет, начиная с 90-х годов. Сегодня 100% выпускников трудоустраиваются в компаниях города, Ленобласти; 50% — работают по всему миру. Это результат и признание заслуг российской системы образования», — заявила Ольга Дергунова во время вручения премии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«RBI в этом году исполняется 30 лет. Мы сделали для города и для себя вот такой подарок (открытие культурного центра «Левашовский хлебозавод»). Я сам недооценивал масштаб проекта, пока мы не закончили и не заселились. Левашовский завод стал домом для группы RBI (в здании располагается офис компании)», — рассказал президент RBI Эдуард Тиктинский

«RBI в этом году исполняется 30 лет. Мы сделали для города и для себя вот такой подарок (открытие культурного центра «Левашовский хлебозавод»). Я сам недооценивал масштаб проекта, пока мы не закончили и не заселились. Левашовский завод стал домом для группы RBI (в здании располагается офис компании)», — рассказал президент RBI Эдуард Тиктинский

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«Мы не только приобрели завод, мы его запустили и выпустили здесь первый автомобиль LADA X-Cross 5. Завод дышит, завод живет. Впереди у нас много амбициозных проектов», — подчеркнул Сергей Захарченко

«Мы не только приобрели завод, мы его запустили и выпустили здесь первый автомобиль LADA X-Cross 5. Завод дышит, завод живет. Впереди у нас много амбициозных проектов», — подчеркнул Сергей Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В 2022 году Петербург посетили 8 млн туристов. Они принесли в экономику города 370 млрд рублей, что на 57% больше результата за 2021 год. Сергей Корнеев подчеркнул, что рост туристического потока города, — это результат общей работы всех сфер гостеприимства

В 2022 году Петербург посетили 8 млн туристов. Они принесли в экономику города 370 млрд рублей, что на 57% больше результата за 2021 год. Сергей Корнеев подчеркнул, что рост туристического потока города, — это результат общей работы всех сфер гостеприимства

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Старший партнер компании «Дювернуа Лигал» Игорь Гущев во время вечера

Старший партнер компании «Дювернуа Лигал» Игорь Гущев во время вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева во время вечера

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева во время вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

С приветственным словом в начале церемонии выступило руководство «Коммерсанта» в Петербурге — исполнительный директор Анна Ракитина и главный редактор Андрей Ершов. «Премия “Твердые знаки” — это выбор редакции. Мы выбираем тех, кто наиболее был заметен за год. Можете считать, что это наше понятие о прекрасном в экономике города», — рассказал Андрей Ершов

С приветственным словом в начале церемонии выступило руководство «Коммерсанта» в Петербурге — исполнительный директор Анна Ракитина и главный редактор Андрей Ершов. «Премия “Твердые знаки” — это выбор редакции. Мы выбираем тех, кто наиболее был заметен за год. Можете считать, что это наше понятие о прекрасном в экономике города», — рассказал Андрей Ершов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина во время церемонии

Руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Директор по юридическим вопросам строительной компании «Ренейссанс Констракшн» Юна Стародумова во время церемонии

Директор по юридическим вопросам строительной компании «Ренейссанс Констракшн» Юна Стародумова во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар во время вечера

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар во время вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гостья вечера

Гостья вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

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Церемония вручения ежегодной премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ — Санкт-Петербург» в «Гранд отеле Мойка 22»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В номинации «Проект года» победил проект реконструкции Левашовского хлебозавода группы RBI. Награда получил президент RBI Эдуард Тиктинский. Статуэтку «Ъ» вручила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Победителем номинации «Женщина у руля» стала директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова. В этом году образовательной организации исполняется 30 лет. ВШМ — единственная в России бизнес-школа, получившая аккредитации трех международных ассоциаций: AMBA, EQUIS, AACSB

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Сделкой года стала покупка петербургского завода Nissan группой АвтоВАЗ. Награду в этой номинации получил заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО «Лада Санкт-Петербург» Сергей Захарченко (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Победителем специальной номинации «За сопровождение крупнейшей сделки на российском рынке офисной недвижимости в 2022 году» стала компания Maris. Статуэтку «Ъ» получила директор департамента офисной недвижимости компании Алена Бердиган. Награду вручил генеральный директор страховой компании «Капитал-полис» Алексей Кузнецов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«ВШМ — это продукт петербургского культурного слоя. Мы посвятили этому почти 30 лет, начиная с 90-х годов. Сегодня 100% выпускников трудоустраиваются в компаниях города, Ленобласти; 50% — работают по всему миру. Это результат и признание заслуг российской системы образования», — заявила Ольга Дергунова во время вручения премии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«RBI в этом году исполняется 30 лет. Мы сделали для города и для себя вот такой подарок (открытие культурного центра «Левашовский хлебозавод»). Я сам недооценивал масштаб проекта, пока мы не закончили и не заселились. Левашовский завод стал домом для группы RBI (в здании располагается офис компании)», — рассказал президент RBI Эдуард Тиктинский

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«Мы не только приобрели завод, мы его запустили и выпустили здесь первый автомобиль LADA X-Cross 5. Завод дышит, завод живет. Впереди у нас много амбициозных проектов», — подчеркнул Сергей Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В 2022 году Петербург посетили 8 млн туристов. Они принесли в экономику города 370 млрд рублей, что на 57% больше результата за 2021 год. Сергей Корнеев подчеркнул, что рост туристического потока города, — это результат общей работы всех сфер гостеприимства

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Старший партнер компании «Дювернуа Лигал» Игорь Гущев во время вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева во время вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

С приветственным словом в начале церемонии выступило руководство «Коммерсанта» в Петербурге — исполнительный директор Анна Ракитина и главный редактор Андрей Ершов. «Премия “Твердые знаки” — это выбор редакции. Мы выбираем тех, кто наиболее был заметен за год. Можете считать, что это наше понятие о прекрасном в экономике города», — рассказал Андрей Ершов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Директор по юридическим вопросам строительной компании «Ренейссанс Констракшн» Юна Стародумова во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар во время вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гости вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Гостья вечера

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

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