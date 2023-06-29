Заслуги в бизнесе оценили на «твердый знак»

«RBI в этом году исполняется 30 лет. Мы сделали для города и для себя вот такой подарок (открытие культурного центра «Левашовский хлебозавод»). Я сам недооценивал масштаб проекта, пока мы не закончили и не заселились. Левашовский завод стал домом для группы RBI (в здании располагается офис компании)», — рассказал президент RBI Эдуард Тиктинский

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин