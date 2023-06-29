РПЦ не поддержала законопроект, разрешающий усыплять бездомных животных

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что законопроект, наделяющий региональные власти правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, не может быть поддержан. Об этом сообщил глава церковного управления по работе с общественными организациями Дмитрий Рощин.

В ответе господина Рощина, который приводит «Интерфакс», говорится, что РПЦ не принимает законопроект «в предложенной редакции». Он уточнил, что русская церковь «имеет особое попечение о проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию — окружающему миру».

Действующее законодательство запрещает умерщвлять бездомных животных. Предложенный законопроект Госдума приняла в первом чтении 16 мая. Авторы уточняли, что законопроект «не закрывает приюты», а помогает регионам, которым сложно выполнить требования закона в части организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения». Поправки были разработаны после смерти восьмилетнего мальчика в результате нападения стаи бездомных собак в Оренбурге.