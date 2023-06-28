В Курганинском районе на пяти фермах отменили карантин по лейкозу скота

В Курганинском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории пяти фермерских хозяйств. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Оздоровленными признаны фермы в станицах Константиновской, Темиргоевской, Родниковской и Воздвиженской. Ограничительные меры там ввели весной и летом 2022 года.

Ранее на территории предприятия «Агрофирма "Заря"» в Темиргоевском сельском поселении ввели карантин по бруцеллезу животных. В зоне очага заболевания действуют запреты на лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз животных и сырого молока.

Анастасия Донскова

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