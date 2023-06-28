В Курганинском районе на пяти фермах отменили карантин по лейкозу скота

В Курганинском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории пяти фермерских хозяйств. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Андрей Архипов
Оздоровленными признаны фермы в станицах Константиновской, Темиргоевской, Родниковской и Воздвиженской. Ограничительные меры там ввели весной и летом 2022 года.
Ранее на территории предприятия «Агрофирма "Заря"» в Темиргоевском сельском поселении ввели карантин по бруцеллезу животных. В зоне очага заболевания действуют запреты на лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз животных и сырого молока.
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