В Курганинском районе ввели карантин по бруцеллезу животных

В Курганинском районе объявили карантин по бруцеллезу скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Бруцеллез — инфекционное заболевание, которое может передаться от животных человеку через контакты и употребление в пищу продуктов животного происхождения. При нем характерны боль в суставах, повышенная потливость, длительное повышение температуры тела до 38 градусов и резкая слабость. Бруцеллезу подвержены все виды домашних животных, в том числе птицы.

Заболевание выявили на территории компании «Агрофирма "Заря"» в Темиргоевском сельском поселении.

Хозяйство признано эпизоотическим очагом. На время карантина введены запреты на лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз животных и сырого молока, совместный выпас, использование водоемов для водопоя и на другие мероприятия.

Анастасия Донскова

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