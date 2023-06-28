Золото переходит на рубли

На Московской бирже начались торги рублевыми фьючерсами на золото. Аналогичный валютный контракт входит в пятерку самых популярных на срочном рынке. Эксперты считают, что новый контракт окажется востребован, потому что он обладает рядом преимуществ, в частности, не зависит от колебаний курса доллара, а также имеет более низкий порог входа. Среди ограничений инструмента участники рынка отмечают меньшее встроенное плечо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первые торги рублевыми расчетными фьючерсами на золото, стартовавшие 28 июня на Московской бирже, прошли довольно успешно. Объем составил почти 13 млн руб. и превысил, в частности, торги фьючерсами на палладий. На бирже уже проводятся торги валютными фьючерсными на золото, которые входят в пятерку самых популярных инструментов срочного рынка.

Среднедневной объем операций с ними в этом году превысил более 25 млрд руб.

Участники рынка ожидают, что новый срочный контракт будет востребован. Новый рублевый фьючерс пригодится как альтернатива покупке золота на спот-рынке, считает личный брокер «Открытие Инвестиции» Алексей Петровский. Теперь не обязательно покупать валютные фьючерсы на золото, и волатильность курса доллара уже не будет так сильно сказываться на прибыли инвесторов, указывает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Инструмент послужит средством диверсификации, хеджирования и арбитража, полагает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Кирилл Горбунов. Продукт, по его словам, дополняет линейку «золотых» инструментов, предлагая инвесторам широкие возможности для инвестирования в активы, привязанные к стоимости драгоценного металла. Фьючерс, в частности, позволяет хеджировать риск обесценения рубля, добавил аналитик.

Рублевый фьючерс на золото вполне может обойти по популярности и срочные контракты на платину и войти в пятерку самых торгуемых товарных контрактов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Рост объемов, по его словам, будет обеспечен в основном переходом инвесторов из сегмента валютных контрактов на золото. «В денежном выражении объем операций там на три порядка больше. Поэтому мы можем увидеть рост торговой активности в сотни, если не тысячу раз, относительно первого дня»,— оценивает эксперт.

При этом у рублевого фьючерса выше ставка риска, то есть меньше встроенное плечо, отмечает господин Емельянов. Так, гарантийное обеспечение при торговле валютными фьючерсами на золото составляет 11 тыс. руб. за контракт, что составляет около 7% от стоимости контракта (15-кратное плечо). В рублевом фьючерсе гарантийное обеспечение составляет 670 руб., что составляет около 12% от стоимости контракта (8-кратное плечо).

Около двух третей объема в торгах валютным фьючерсом на золото дают юрлица.

По мнению господина Емельянова, они со временем перейдут торговать срочным контрактом в рублях, после того как он расторгуется. Для крупных инвесторов инструмент представит интерес с точки зрения хеджирования, а не спекуляции или арбитража, считает господин Горбунов. Он не исключает повышенный спрос со стороны золотодобывающих компаний.

Эксперты считают, что для спотового рынка драгоценных металлов запуск нового рублевого фьючерса также можно считать позитивным сигналом. Однако спрос на золото в этом сегменте, уточняет Валерий Емельянов, будет больше определяться динамикой котировки самого металла и рубля.

Ксения Куликова