Полиция Адыгеи начала проверку по факту происшествия со сгоревшим автобусом

В полиции Адыгеи начали проверку по факту происшествия со сгоревшим рейсовым автобусом на автотрассе М-4 «Дон» в районе Адыгейска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

По данным ведомства, во время движения автобуса произошло задымление. Водитель выполнил экстренную остановку и высадил пассажиров. На момент происшествия в салоне транспорта находились 10 человек. Пострадавших в результате пожара нет.

«Данный автобус является пассажирским и выполнял междугородний рейс по маршруту Геленджик — Ростов-на-Дону»,— говорится в сообщении.

Движение автотранспорта на участке в районе происшествия не перекрывалось. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram