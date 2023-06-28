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Полиция Адыгеи начала проверку по факту происшествия со сгоревшим автобусом

В полиции Адыгеи начали проверку по факту происшествия со сгоревшим рейсовым автобусом на автотрассе М-4 «Дон» в районе Адыгейска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по РА.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

По данным ведомства, во время движения автобуса произошло задымление. Водитель выполнил экстренную остановку и высадил пассажиров. На момент происшествия в салоне транспорта находились 10 человек. Пострадавших в результате пожара нет.

«Данный автобус является пассажирским и выполнял междугородний рейс по маршруту Геленджик — Ростов-на-Дону»,— говорится в сообщении.

Движение автотранспорта на участке в районе происшествия не перекрывалось. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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