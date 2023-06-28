Воронежцев начали штрафовать за использование беспилотников

Первые штрафы за использование беспилотников начали получать жители Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Санкции коснулись как минимум двух человек. 30 тыс. руб. должен выплатить воронежец, использовавший дрон для фотосъемки на природе. На 50 тыс. руб. оштрафовали работника одной из организаций, который проводил воздушную съемку для топографических работ.

Запрет на запуск БПЛА начал действовать в Воронежской области 2 марта. Ограничения, согласно указу губернатора, распространяются на всех, кроме силовых структур, отдельных органов власти и представителей бизнеса, которые должны получать «индивидуальные разрешения».

В начале мая глава региона поручил разработать поправки в региональное законодательство, предусматривающие «большие штрафы» за нарушение запрета. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб. Ограничения будут действовать, пока в регионе не отменят средний уровень реагирования, введенный президентом Владимиром Путиным 19 октября 2022 года.

Воронежская область уже неоднократно сталкивалась с атакой украинских беспилотников. Последняя из них, по официальным данным, произошла 9 июня: тогда в дом №21 на улице Белинского в Воронеже врезался дрон и взорвался. Три человека получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте. Повреждения получили один многоэтажный и три частных дома.

Подробнее о том, что происходило в Воронеже в этот день, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Беспилотник не попал в окно».

Алина Морозова