Портово-двигательный аппарат

В АО «Порт Пермь», мажоритарным акционером которого в прошлом году стало Росимущество, сменился гендиректор. Совет директоров компании назначил на эту должность Анри Ризаева, который до 2020 года был прокурором Северо-Восточного административного округа Москвы. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», на его кандидатуре настаивали федеральные структуры. Ранее имя Анри Ризаева фигурировало в деле сестер Хачатурян, которые обвинялись в убийстве отца — Михаила Хачатуряна. Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что господин Ризаев мог быть назначен с целью разрешения ряда судебных споров вокруг законности получения АО «Порт Пермь» госимущества и последующей его передачи другим собственникам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Генеральным директором АО «Порт Пермь» Анри Ризаев был назначен 2 июня текущего года, следует из информации «СПАРК-Интерфакс». Его фамилия, имя и отчество полностью совпадают с данными бывшего прокурора Северо-Восточного округа Москвы, старшего советника юстиции Анри Ризаева. По данным «Ъ-Прикамье», на должность гендиректора порта господин Ризаев был назначен после заседания совета директоров АО. Собеседники, близкие к порту, подтвердили «Ъ-Прикамье», что компанию возглавил экс-прокурор из Москвы.

АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам 2022 года АО отчиталось о доходе свыше 183,2 млн руб., чистый убыток общества составил 10,7 млн руб.

Анри Ризаев родился в 1968 году в Махачкале, службу в прокуратуре начал с должности стажера в Зеленограде. До 1997 года работал помощником прокурора Зеленограда, затем перевелся в Москву.

Прокурором Северо-Восточного округа столицы господин Ризаев был назначен в 2017 году. Спустя три года он уволился из органов прокуратуры по собственному желанию.

Данные Анри Ризаева фигурировали в резонансном уголовном деле в отношении Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняющихся в убийстве своего отца Михаила. В ходе судебного заседания их защитники утверждали, что погибший, который совершал преступления, в том числе и в отношении дочерей, пользовался покровительством ряда прокурорских работников. Адвокаты полагают, что одним из них был Анри Ризаев. В 2019 году они обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить эти данные. О результатах проверок в публичных источниках не сообщалось.

Как говорят источники, назначение Анри Ризаева на должность в Пермь якобы было пролоббировано некими «федеральными структурами». Напомним, сейчас мажоритарным акционером АО «Порт Пермь» является Рос­имущество, которое контро­лирует 79,6% акций компании, а большинство членов совета директоров избраны из предложенных ведомством кандидатур. Уже господин Ризаев назначил нового генерального директора ООО «Порт Пермь» — дочерней компании АО, которым стал Илья Чернышев. По данным «Ъ-Прикамье», он является выходцем из дорожно-строительной отрасли. Стоит отметить, что сейчас основную выручку «Порт Пермь» получает не от обеспечения грузоперевозок, а от реализации ПГС, щебня, песка и гравия, которые используются при строительстве и ремонте дорог.

Напомним, что госорганы несколько лет боролись за контроль над АО «Порт Пермь» с группой акционеров, близких к иностранному бизнесмену Чарльзу Батлеру. В 2022 году Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования ФАС об истребовании в пользу Российской Федерации контрольного пакета акций порта у группы лиц, косвенно подконтрольных бизнесмену Чарльзу Батлеру. В итоге эти акции оказались на балансе Росимущества. Сейчас в арбитраже рассматривается еще один спор, в рамках которого прокуратура Пермского края пытается оспорить ряд сделок с имуществом. Речь идет в том числе о земельных участках в центре Перми и промзоне города, которые в 2009 году были приватизированы АО «Порт Пермь», а затем оказались в собственности ряда структур, близких к господину Батлеру. Весной Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении требований надзорного органа отказал. Это решение прокуратура пытается обжаловать в апелляции.

Источник, знакомый с историей корпоративного конфликта в компании, отмечает, что в результате Рос­имущество получило компанию, у которой фактически нет имущества, поэтому она не может самостоятельно заниматься производственной деятельностью или использовать его для получения прибыли. «Возможно, новому директору поставлена задача разрешить споры в пользу АО и его владельцев,— говорит собеседник.— Из его позиции в судах станет понятным многое, в том числе и кто мог неформально влиять на это назначение».

Дмитрий Астахов