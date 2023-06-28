В Свердловской области с начала 2023 года выявили более 30 преступлений в сфере ЖКХ

С начала 2023 года в Свердловской области выявлено более 30 коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Более 25 из них в крупном и особо крупном размерах.

В Невьянске 53-летний начальник одного из муниципальных бюджетных учреждений незаконно реализовывал через физических и юридических лиц металлолом, который остался после демонтажа нескольких котельных и автовышки. Ущерб составил более 2,5 млн руб. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ.

По словам Валерия Горелых, такие виды преступления зафиксированы также в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Тавде, Полевском, Красноуфимске, Туринске, Красноуральске и других городах.

Напомним, полиция в региона зафиксировала резкое увеличение числа преступлений, связанных с коррупцией в 2022 году. По сравнению с 2021-м, было выявлено на 19% больше взяточников и на 136% — фактов служебного подлога.

Полина Хабарова

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