Ярославский губернатор обсудил культурную жизнь региона с Никитой Михалковым

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил развитие культуры и духовную жизнь региона с известным актером и режиссером Никитой Михалковым. Об этом сообщает официальный портал ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев и Никита Михалков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев и Никита Михалков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как сообщал «Ъ-Ярославль», в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» показывают спектакль «12» в постановке Никиты Михалкова. Театральная постановка Центра театра и кино проходит в рамках проекта «Большие гастроли». Перед вторым показом спектакля с Никитой Михалковым провел встречу губернатор Михаил Евраев.

«Мы рады принимать на Ярославской земле гастроли Центра театра и кино. Благодарю Никиту Сергеевича за интерес к региону. "Большие гастроли" – замечательный проект Министерства культуры, который дает возможность жителям нашей страны знакомиться с лучшими работами и постановками. Для Ярославской области это настоящий праздник, и мы хотим, чтобы подобных ярких культурных событий в регионе становилось как можно больше. Искусство объединяет нас, это особенно актуально сейчас»,— подчеркнул на встрече с режиссером Михаил Евраев.

Губернатор заметил, что традиции театральной культуры очень сильны на родине первого русского театра. При поддержке ярославского правительства в регионе организованы молодежный фестиваль «Будущее театральной России», Волковский фестиваль, фестиваль имени Виктора Розова. В свою очередь Никита Михалков во время беседы с губернатором подчеркнул, что в Ярославле очень взыскательный зритель и тем важнее, что ярославцы нашли себя в его спектакле.

Никита Михалков уже был в Ярославской области 11 июня, приняв участие в организованном при поддержке ярославского правительства праздновании 600-летия обретения Годеновского креста.

«Ярославская область – это благословенное место. И когда все это умножается на ширину Волги – эти мощь и покой очень волнуют», – процитировал слова Никиты Михалкова портал правительства области.

Андрей Иванов