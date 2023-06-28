Генконсульство Белоруссии откроется в Петербурге 30 июня

Стала известна дата открытия Генконсульства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге. Это произойдет 30 июня, сообщили в Telegram-канале дипломатической миссии.

Исполняющим обязанности руководителя диппредставительства, до официального утверждения, станет старший советник Игорь Милидович.

Консульство временно будет располагаться на улице Бонч-Бруевича, дом 3. Постоянный адрес пока не называется.

«Ъ-СПб» писал о планах белорусского посольства открыть Генконсульство в Петербурге еще в январе. В его округ войдет не только сам город, но и семь регионов СЗФО.

Наталья Ширнина

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