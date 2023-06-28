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Коммерсантъ FM
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Фигуранту дела о попытке поджога военкомата в Новоуральске ужесточили обвинение

Фигуранту дела о попытке поджога военкомата в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области) Николаю Юрьеву ужесточили обвинение, говорится в материалах дела из картотеки Центрального окружного военного суда.

Помимо подготовки к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) ему вменяют статьи о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и содействии ей (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

ФСБ сообщила о предотвращении поджога военкомата в Новоуральске и о возбуждении уголовного дела 2 марта. Предварительное слушание по делу в отношении Николая Юрьева назначено на 29 июня.

В январе Центральный окружной военный суд вынес первый приговор по уголовному делу о поджоге здания военкомата в Нижневартовске (ХМАО — Югра). По данным следствия, Владислав Борисенко и Василий Гаврилишин бросили в здание военкомата не менее семи «коктейлей Молотова».

После задержания им предъявили обвинение по статьям о повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Однако позже дело переквалифицировали. Так, одного из нападавших, Владислава Борисенко, признали виновным по статье о теракте и приговорили к 12 годам лишения свободы. Это был первый случай в России, когда нападение на военкомат суд квалифицировал как теракт.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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