Сделай себе красиво

Почему мыло и зубная паста становятся символами богатства — выясняет «Коммерсантъ Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: @roseinc Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: @roseinc

Статусные вещи необязательно должны быть на виду — этот тренд из мира моды настолько набрал обороты, что распространился и на другие сферы жизни, и теперь его можно увидеть и в косметическом бизнесе. Маникюр «тихая роскошь» (дорого выполненный, возможно, со стразами Swarowski, мерцанием перламутра, но на вид абсолютно простой и неброский) — ничто по сравнению с размахом, царящим в мире красоты. Скрытые от всего мира богатства, роскошные средства в прямом смысле слова интимной гигиены стали не просто востребованы, но и внезапно очень прибыльны. Казалось бы, кому нужна зубная паста за 5 тыс. руб. или мыло для рук за 10 тысяч? Однако нужны, и даже очень многим. Эти скрытые символы статуса спрятаны в ванной, их никто никогда не увидит — и как раз это является одним из элементов их привлекательности.

Считается, что интерес к здоровью и средствам личной гигиены находится на рекордно высоком уровне со времен пандемии. Причина этого роста ясна — тогда все застряли дома и были помешаны на чистоте, а потому возник запрос на не просто антисептик, а хорошо пахнущий, и желательно любимыми духами; на не обычные средства для стирки, а с ароматом мускуса или ириса; на не просто некий усредненный освежитель воздуха, а освежитель с функцией уничтожения вредных бактерий и при этом создающий ольфакторный эффект как в лобби дорогого отеля. Aesop, Jo Malone London, Dyptique, Byredo и Molton Brown — настоящие гуру в этих вопросах дорогоcтоящей личной красоты, не говоря уже о классике жанра — мыле от Hermes или Bvlgari.

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Анна Дычева-Смирнова, организатор бьюти-выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, считает, что для многих потребителей такие средства — это часть «скрашивания» скучных повседневных обязанностей, придание процессу ухода за собой дополнительной привлекательности. «Косметика — спутник человека во всех его делах и увлечениях,— говорит она.— Думаю, что эти средства больше носят не только практическую, но и психологическую составляющую».

Возможно, тихая роскошь сможет в итоге победить «громкую» — нарочито яркие дорогие запахи ароматов или оформленные в дизайнерские упаковки помады и тени для век. Прогнозы на поиск и создание именно личного комфорта сейчас вполне определенные.

Ирина Кириенко