«Траст» проведет новый аукцион по продаже воронежского мелового завода «Эльдако»

Банк непрофильных активов «Траст» отменил торги по продаже мелового карьера и производства извести «Эльдако» в Лискинском районе Воронежской области для проведения нового аукциона. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в «Трасте».

«Банк непрофильных активов “Траст” не передумал продавать завод “Эльдако”. Под конец приема заявок появилось много новых интересантов на актив. Поэтому “Траст” принял решение провести новые торги, чтобы у всех заинтересованных была возможность подготовить необходимый пакет документов для участия в следующем аукционе. Новые торги будут объявлены в ближайшие время»,— рассказали в «Трасте».

Ранее Российский аукционной дом, на площадке которого проводятся торги, сообщил об отмене предыдущего аукциона. «Траст» планировал продать по 100% обыкновенных именных акций АО «Эльдако» и АО «Эльдако — газовое хозяйство», а также права требования «Траста» в полном объеме к первой компании и учрежденному ею ООО «Крупенниковский меловой карьер» (КМК).

Начальная цена лота составляла 411,3 млн руб. Торги планировались на повышение. Основными активами «Эльдако» являются 15 земельных участков общей площадью 144,7 га, недвижимое имущество для производства, хранения и транспортировки продукции, 38 единиц техники, промышленное оборудование и железнодорожный путь, примыкающий к ветке Валуйки — Лиски.

Подробнее о предыдущих торгах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Генералы печальных карьеров».

Олег Мухин, Александр Прытков

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