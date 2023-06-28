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Singer анонсировал ресто-мод 911 DLS Turbo

Компания Singer анонсировала ресто-мод 911 DLS Turbo, созданный на базе Porsche 911 поколения 964.

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Singer 911 DLS Turbo Road

Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Road

Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Road

Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Road

Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

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Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Road

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

Singer 911 DLS Turbo Track

Фото: Singer

Автомобиль, доступный в дорожном и трековом вариантах, оснащен 700-сильным 3,8-литровым оппозитным турбомотором, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним или полным приводом.

Особенностью автомобиля, кузов которого выполнен из углепластика, стал дизайн. Дорожная версия имеет менее агрессивный обвес, чем трековая, которая стилизована под гоночный Porsche 934/5 эпохи 1970-х. При желании владелец сможет заказать обе версии кузова, по необходимости меняя элементы.

В оснащение автомобиля включен полукаркас безопасности в салоне, спортивные сиденья с многоточечными ремнями, отделка интерьера кожей и алькантарой по вкусу заказчика, а также многочисленные опции, которые клиенты могут выбирать для своего спорткара.

Стоимость нового Singer 911 DLS Turbo и тираж модели не названы. Публичный дебют купе состоится в июле 2023 года на Фестивале скорости в Гудвуде.

Максим Вершинин

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