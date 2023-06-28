Проблемы со связью МТС в Удмуртии устранили

В Удмуртии абоненты МТС сообщают о проблемах с мобильной связью и интернетом. Об этом заявляют пользователи компании. В настоящее время официальной информации от представителей компании не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отметим, что аналогичные сложности испытывают пользователи в Самарской и Нижегородской областях.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МТС сообщает, что компания работает над устранением проблем со связью. «Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы»,— рассказали в пресс-службе оператора.

Позднее пресс-служба МТС сообщила «Ъ», что проблемы со связью в городах Приволжского федерального округа были устранены: «Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме».