В Екатеринбурге снесут пятиэтажный дом на Заводской для расширения улицы Татищева

В рамках расширения улицы Татищева в Екатеринбурге планируется снести пятиэтажный дом по адресу Заводская, 30. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе администрации города. Сроки сноса здания пока неизвестны.

Ранее планировалось снести лишь половину дома — это решение затронуло бы 45 собственников квартир.

Улицу Татищева планируют расширить на участке от Красноуральской до Викулова. Помимо пятиэтажного дома на Заводской планируется снести семь зданий на Заводской, 15А, дома по адресам Татищева, 69, 63, 67А, 65. Общую сумму, которую нужно будет потратить на выкуп жилья, до решения о сносе дома оценивали в 500 млн руб.

Анна Капустина

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