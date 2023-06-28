Суд освободил по УДО экс-инспектора уральского Ростехнадзора, осужденного за взятку

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего инспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору уральского управления Ростехнадзора Дениса Семашко, осужденного в 2019 году за взятку. Как сообщили в пресс-службе суда, Денис Семашко выйдет на свободу раньше срока на 9 месяцев 10 дней.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Денису Семашко поручили проверить соблюдение требований градостроительной деятельности, выполнение технических регламентов и соответствие проектной документации при реконструкции участка дороги «Екатеринбург—Тюмень» в Камышловской районе. В результате проверки, подсудимый обнаружил отсутствие общего журнала работ по объекту.

После чего 1 декабря 2017 года Денис Семашко встретился с исполняющим обязанности главного инженера субподрядной организации и предложил ему дать взятку в размере 140 тыс. руб. за сокрытие информации о выявленных нарушениях, а также помощи в восстановлении и регистрации в Ростехнадзоре недостающей документации.

В итоге в ноябре 2019 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил чиновника к 4,5 годам колонии общего режима, признав его виновным по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), в значительном размере). Суд также лишил Дениса Семашко права в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте