В Оренбуржье проверят работу региональной Госжилинспекции после жалоб жителей

Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области проанализирует обращения и жалобы на деятельность

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Государственной жилищной инспекции региона. Соответствующее поручение дал губернатор Денис Паслер на заседании правительства.

«Поручил минстрою изучить все обстоятельства жалоб, суть обращений, поступающих от жителей на деятельность ГЖИ по различным каналам: мне, в минстрой, на личных приемах граждан, через интернет-приемную правительства, соцсети. И те вопросы, которые мы можем взять на себя, необходимо решить»,— проводятся в сообщении правительства слова главы региона.

По словам Дениса Паслера, «Госжилинспекция должна неукоснительно следовать букве закона», а работа ведомства «должна быть максимально понятной и прозрачной». В настоящее время в отношении ГЖИ региона проводит проверку прокуратура Оренбургской области. Ранее в Орске прокуратура взяла на контроль ситуацию с заменой водопровод после скандала с грязной питьевой водой.

Георгий Портнов