В Орске заменят водопровод после скандала с грязной питьевой водой

Стартовал новый этап подключения замененных сетей водоснабжения к водозабору Орска для обеспечения жителей чистой водой. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

«В настоящее время заменен водопровод длиной 2 км, а также произведена очистка резервуаров чистой воды»,— говорится в сообщении.

Также планируется замена участка коммуникаций протяженностью 1 км. Работы по обновлению водопровода ведутся с мая текущего года.

Ранее жители поселка Биофабрика пожаловались на загрязненную питьевую воду. В мае текущего года прокурор Оренбургской области Руслан Медведев во время рабочего визита в Орск жестко раскритиковал длительное бездействие местной ресурсоснабжающей организации, ООО «РВК-Орск».

Глава регионального надзорного ведомства потребовал немедленно организовать работы по предоставлению населению коммунальной услуги надлежащего качества. Ранее в Оренбуржье приостановили деятельность компании из-за загрязнения воздуха.

Георгий Портнов