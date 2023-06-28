Верховный суд Удмуртии отменил штраф активистке из Воткинска после видео о разбитой дороге

Верховный суд Удмуртии прекратил производство в отношении жительницы Воткинска Нины Кривощековой, которую ранее оштрафовали после видео об удручающем состоянии дороги по улице Совхозной. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала судебного заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии Фото: пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии

По данным суда, женщину привлекли к административной ответственности за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), а также назначили 10 тыс. руб. штрафа. Нина Кривощекова просила указанное постановление отменить, а также прекратить производство.

В ходе судебного заседания Нина Кривощекова обратила внимание, что никакие нормы нарушены не были, более того, она вместе с другими жителями воспользовалась конституционным правом. В этом ее поддержал адвокат Ильдар Закиров. «Здесь нет объекта правонарушения. Какая-либо охраняемая норма не нарушена. Люди собрались, чтобы обратиться к президенту. Все»,— заявил господин Закиров.

Суд исследовал материалы дела и оценил представленные доказательства. В результате было принято решение отменить постановление Воткинского районного суда из-за отсутствия состава правонарушения.

Напомним, из-за дороги по улице Совхозной в Воткинске жители города записали видеообращение президенту страны Владимиру Путину. Они попросили заменить трубопровод и отремонтировать дорогу. Однако после видеообращения активистке Нине Кривощековой суд назначил штраф по «митинговой» статье. ОНФ в Удмуртии попросило МВД проверить обоснованность данного решения о штрафе, а также напомнило местным властям о необходимости выстраивать диалог с жителями.

Подробнее об этом читайте в материале «Обращение к Путину просят не считать преступлением».