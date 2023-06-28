Переход на новую транспортную схему в Оренбурге завершится к февралю 2024 года

В Оренбурге завершаются конкурсные процедуры на право обслуживания муниципальных маршрутов. Одновременно с этим в городе происходит поэтапный переход на новую транспортную схему. Об этом стало известно в среду на брифинге первого заместителя главы Оренбурга Алексея Кудинова, сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Оренбурга

«В настоящее время комиссия ежедневно проверяет победителей конкурса. В случае успешного прохождения процедуры они получают новые свидетельства сроком на семь лет и уже с 1 июля могут приступить к работе»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по информации мэрии, в Оренбурге не состоялись конкурсы по семи маршрутам (51н, 104н, 108н, 49н, 61н, 62н и 69н). В связи с этим проведут повторные торги.

Если заявок на них не поступит, администрация Оренбурга временно заключит прямой контракт с одним из перевозчиков. Кроме того, свидетельства на выполнение муниципальных перевозок, срок действия которых истекает 30 июня текущего года, будут продлены до 1 февраля 2024 года.

При этом новые маршруты в переходный период будут обозначены «н». Предполагается, что «продление работы старых маршрутов позволит максимально плавно перейти на новую схему, что сделано для удобства, в первую очередь, оренбуржцев», отмечают в мэрии.

Ранее стало известно о том, что в Оренбурге могут ввести платные парковки в центре города.

Георгий Портнов