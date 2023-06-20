В Оренбурге могут ввести платные парковки в центре города

В Оренбурге могут появиться платные парковки в историческом центре. Об этом в эфире одного из местных телеканалов сообщил первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

«Мы прорабатываем возможность организации платных парковок именно в историческом центре города, для чтобы люди не бросали машины посередине улицы. Приехал в центр города постоял час-два, заплатил каких-то 40-60 руб. Это не принципиально большая сумма. Но человек лишний раз подумает, поехать в центр на личном автомобиле или пересесть на альтернативный транспорт»,– отметил Алексей Кудинов.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области городские власти заявили о планах обустроить платные парковки в Самаре в 2021 году. Активисты и депутаты выступили против этой идеи. Тогда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посчитал открытие платных парковок в Самаре преждевременным и «жестко» отреагировал на это предложение. После этого мэр Елена Лапушкина сообщила, что пока этот вопрос прорабатывается как перспективный и не будет решаться в 2021 году.

Подробнее в материале «Ъ-Волга» – «Платные парковки поставили на паузу».

Ани Айвазян