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Уральские наркологи отметили рост числа несовершеннолетних наркоманов

Среди потребителей наркотиков в Свердловской области большое количество несовершеннолетних, рассказал на пресс-конференции главный внештатный нарколог региона Олег Забродин.

«В группе тех, кто влечен в употребление наркотиков, очень сильно поменялась аудитория. Если раньше мы работали с людьми старше 25–29 лет, потребителями героина, то сегодня мы имеем резкое омоложение этой аудитории. Это в основном несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркопотребление через сеть интернет»,— сообщил он.

По его данным, в Свердловской области наблюдается около 7 тыс. больных наркоманией. На учете с диагнозом наркомания, по данным прошлого года, — 56 детей старше 15-летнего возраста.

«Сам наркотик сегодня изменился. Его и наркотиком назвать сложно, потому что это 100% токсическое вещество, которое влияет не только на эмоциональную сферу, не только на сферу мотивационную, но и на кору головного мозга»,— объяснил господин Забродин.

Алена Бормотова

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