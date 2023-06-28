В Самаре на женщину в банке обвалился потолок

Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с местного банка компенсации морального вреда в пользу сотрудницы. Речь идет о сумме в 210 тыс. руб. Информацию разместила прокуратура.

Ранее надзорный орган установил, что в офисе банка проводился ремонт. Однако в месте работ не были установлены предупреждающие знаки безопасности.

В итоге сотрудница банка зашла в зону ремонта, и на нее рухнула направляющая потолочного покрытия. У женщины было диагностировано сотрясение головного мозга.

В связи с этим контрольный орган обратился в суд с иском к кредитной организации. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Однако с этим не согласились представители банка. Они попытались доказать в областном суде, что у прокурора не было полномочий для обращения с иском в интересах работника. Также сотрудники кредитной организации добивались снижения размера компенсации морального вреда, но безуспешно.

Ранее прокуратура Октябрьского района Самары обратилась в суд с иском к региональной офтальмологической больнице им. Ерошевского. Заявление подано в интересах пациента, который ранее проходил лазерное лечение глаз, после чего его зрение ухудшилось. Надзорное ведомство просит взыскать в пользу гражданина компенсацию морального вреда на сумму один млн руб.

Георгий Портнов