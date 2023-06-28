Mercedes-Benz представил прощальный G-Class с двигателем V8

Компания Mercedes-Benz анонсировала особую версию внедорожника G-Class — исполнение Final Edition, которое станет последним вариантом автомобиля с двигателем V8.

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Автомобиль посвящен 30-летию модели с восьмицилиндровым мотором — первый Mercedes-Benz G-Class с V8, модификация 500 GE, был представлен в 1993 году. В 2024 году производство внедорожника с V8 прекратится из-за несоответствия двигателя новым экологическим стандартам.

Исполнение Final Edition с 420-сильным 4-литровым V8 получило особые по дизайну 20-дюймовые колеса, логотипы спецверсии на кузове, эмблемы «G» на дверных ручках, а также проектор в зеркалах заднего вида, проецирующий на землю при открытии дверей девиз модели «Stronger than Time». Внедорожник получил расширенный декор глянцевым хромом.

Интерьер спецверсии имеет накладки на пороги со светящейся надписью Final Edition, а также отделку салона двухцветной кожей из каталога программы персонализации Manufaktur. Ключ от автомобиля украшен серебряной вставкой с эмблемой модели, а в комплекте с внедорожником покупатель получит особый чехол для машины.

Тираж Mercedes-Benz G 500 Final Edition составит 1,5 тыс экземпляров — будет сделано по 500 машин в трех цветах кузова: Obsidian Black, Opalith White Magno и Olive Magno. Стоимость спецверсии внедорожника составит €196,3 тыс.

Максим Вершинин

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