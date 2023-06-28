Ferrari не побеждает, но всех обгоняет

Издание Sportico (принадлежит Penske Media Corporation) составило свой рейтинг стоимости команд «Формулы-1». Самой дорогой, как показали подсчеты, оказалась Ferrari, несмотря на то что в последний раз ее гонщик становился чемпионом мира полтора десятка лет назад. Сила бренда «Скудерии» такова, что она была оценена во внушительные $3,13 млрд. На втором месте с солидным отставанием — Mercedes, и только на третьем — нынешний гегемон серии Red Bull.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Издание Sportico представило рейтинг стоимости всех десяти команд «Формулы-1». При его составлении авторы исследования учитывали целый ряд параметров. Доходы команд оценивались на основании сведений, предоставляемых ими британским и итальянским регуляторам (восемь команд серии базируются в Великобритании, по одной в Италии и Швейцарии). В случаях, когда открытых данных не было, Sportico использовало собственные оценки, а также учитывало информацию, полученную в ходе работы с различными источниками: банкирами, юристами, инвесторами, которые в курсе дел в мире автоспорта.

«Мы меняли откровенность на анонимность»,— утверждают авторы исследования, настаивая на том, что полученные сведения проходили перекрестную проверку.

Отмечается также, что все оценки для более легкого восприятия публикой даны в долларах США, но при этом команды зачастую ведут бизнес или в британских фунтах, или в евро. Так что на точность сведений в некоторой степени могла повлиять необходимость пересчета из других валют в доллары.

В отчете отмечается, что одним из ключевых, а может, уже и крупнейшим источником доходов команд стали поступления от спонсорских контрактов. У большинства команд как минимум дюжина рекламных соглашений, оцениваемых в очень широком диапазоне цен — от нескольких сотен тысяч долларов в год до $60 млн за сезон, как, например, в случаях партнерств Oracle и Red Bull или Petronas и Mercedes. Даже такой аутсайдер серии, как Haas, получает от своего титульного спонсора MoneyGram солидные $25 млн в год. В Sportico отмечают также, что отдельные команды показывают удивительные темпы роста выручки от спонсорских соглашений. Скажем, Aston Martin, после того как в 2018 году команду купил канадский предприниматель Лоуренс Стролл, нарастила спонсорские поступления в десять раз, до $220 млн, встав вровень с топовыми «конюшнями». Кстати, у Aston Martin неплохо складывается и в спортивном плане — в нынешнем чемпионате команда в Кубке конструкторов идет третьей и имеет хорошие шансы потеснить со второго места Mercedes.

Не менее важным источником поступлений для команд остаются отчисления от владельцев коммерческих прав серии — Liberty Media.

Согласно договоренностям, 45% доходов, генерируемых чемпионатом, должны доставаться командам, и в 2022 году эта сумма составила $1,16 млрд. Между прочим, это на $90 млн больше, чем годом ранее. То есть бизнес растет.

Впрочем, при оценке стоимости команд в расчет брались не только их текущие финансовые показатели. Они вполне могут искажать картину, поскольку на бумаге финансовое положение команд подвержено значительным колебаниям, но в реальности большинство из них проблем с деньгами не испытывают. Так что в Sportico пытались давать оценки, основываясь на более длинных отрезках (каких — не поясняется), а также учитывать такие тонкие материи, как сила бренда, былые достижения (как в бизнесе, так и на трассе), качество имеющейся инфраструктуры (база, завод и прочее) и даже прогнозы на будущее команд.

В итоге получилось, что дороже всех стоит Ferrari. С одной стороны, это действительно наиболее известная и популярная команда «Формулы-1», так что ничего удивительного в том, что «Скудерию» оценили во внушительные $3,13 млрд (доходы команды в 2022 году оценены в $504 млн, прибыль — в $50 млн), наверное, нет. С другой — в последний раз гонщик Ferrari становился чемпионом мира еще в 2007 году, когда первенствовал Кими Райкконен.

За полтора с хвостиком десятилетия уже подросло поколение, никогда не видевшего чемпионской «Скудерии», для которого с титулами куда лучше ассоциируются Mercedes или Red Bull.

Тем не менее немецкая команда, которая на протяжении восьми лет (2014–2021) не отдавала Кубок конструкторов, а ее гонщики на этом отрезке семь раз выигрывали чемпионат мира, только вторая. Mercedes оценен в $2,7 млрд, его доходы составили $524 млн, а прибыль — $114 млн (это лучший показатель в серии). Третьим в списке Sportico значится Red Bull. В том, что касается технического уровня, «быки» уже второй год подряд на голову выше всех остальных, и только чудо может помешать Максу Ферстаппену в третий раз стать чемпионом мира. Red Bull оценен в $2,42 млрд (доход — $395 млн, прибыль — $4 млн).

Далее следует группа команд, оцененных в диапазоне от $1 млрд до $1,6 млрд. На четвертом месте McLaren — $1,56 млрд ($358 млн дохода и убыток $8 млн), на пятом Aston Martin — $1,14 млрд ($247 млн дохода, $55 млн убытка), на шестом Alpine — $1,08 млрд ($261 млн дохода, $35 млн прибыли). В нижней части таблицы лидирует дочерняя команда Red Bull Alpha Tauri — $905 млн при доходе $179 млн и прибыли $8 млн. На восьмом месте Alfa Romeo — $815 млн ($179 млн дохода, $8 млн прибыли), на девятом — Williams. Легендарная команда сейчас стоит только $795 млн, ее доход составил $154 млн, а убыток — $12 млн. Ну и на последнем месте — Haas. Команда оценена в $710 млн, ее доход составил $173 млн, прибыль — $6 млн.

Александр Петров