АКРА присвоила «ИКС Холдингу» рейтинг А

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило «ИКС Холдингу» кредитный рейтинг А- (RU). В пресс-службе агентства уточнили, что такое решение принято, в частности, в связи с сильными показателями рентабельности компании.

«ИКС Холдинг» объединяет производителя вычислительной техники ГК Yadro, поставщиков оборудования для СОРМ «Цитадель» и «Криптонит», разработчика решений в области информационной безопасности «Гарда Технологии», а также «Бюро 1440» (компанию, готовящую к запуску низкоорбитальную спутниковую группировку).

«Кредитный рейтинг ООО "ИКС Холдинг" обусловлен высокой оценкой рыночной позиции, очень сильными показателями рентабельности Холдинга, высокими показателями кредитного качества основных регионов присутствия, низкой волатильностью спроса на ключевые продукты и высокой сложностью создания аналогов продуктов "ИКС Холдинга"»,— говорится в пресс-релизе АКРА (есть у «Ъ»).

В агентстве отметили, что одним из факторов, повлиявших на присвоение рейтинга стало то, что «ИКС Холдинг» является бенефициаром ухода иностранных поставщиков с российского рынка, что способствует высоким финансовым показателям. Кроме того, на уровень рейтинга положительно влияют сильные показатели обслуживания долга.

По итогам 2022 года «ИКС Холдинг» получил консолидированную выручку 91 млрд руб. (+115% год к году), EBITDA выросла до 29 млрд руб. (+180% год к году). В феврале текущего года из-за российской военной операции на Украине «ИКС Холдинг» и головное юрлицо ГК Yadro наряду с другими технологическими компаниями попали под блокирующие санкции США.

Милена Костерева