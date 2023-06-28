Бракованное авто подвезло прибыль

Хозяин Mercedes-Benz с дефектом смог вернуть в пять раз больше его изначальной стоимости. Поводом стали проблемы с обивкой сидения. Автовладелец из Белгородской области обнаружил брак через некоторое время после покупки, сообщили в Роспотребнадзоре. Он обратился к дилеру с требованием вернуть ему полную стоимость авто. На тот момент она составляла чуть больше 4,5 млн руб. Но в компании ему отказали и предложили по гарантии провести ремонт. Мужчину это не устроило, и он пошел в суд, который встал на его сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом за время разбирательств машина подорожала до почти 10 млн руб. А поскольку ремонт так и не был произведен в 45-дневный срок, то ему в итоге присудили компенсацию в 22 млн руб. Как считает юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов, такая сумма — большая редкость и есть вероятность, что в будущем она будет пересмотрена:

«Закон действительно предусматривает взыскание 1% за каждый день просрочки. Но суды имеют практику взимать компенсацию, не превышающую стоимость товара. Но этот случай вопиющий. Неразумно, нерационально взыскивать такую сумму. Если даже от 10 млн руб. в день получается по 100 тыс. руб., то это чрезмерно высокая неустойка, что явно ведет лицо к обогащению.

Неустойка от 10 млн руб., согласно практике, может быть 400-500 тыс. руб. и штраф — 500-600 тыс. руб. Такие суммы взыскивают, когда идет просрочка по сдаче квартиры, когда страдают дольщики — терпят убытки. Данный пример, когда из-за машины взыскивают 22 млн руб., подлежит разрешению дополнительно.

Высока вероятность, что это решение пересмотрят. Такие случаи в практике очень редкие. В апелляции или кассационной инстанции они однозначно расценят эти доводы, и, скорее всего, будет переоценка».

Схожий случай произошел в апреле в Санкт-Петербурге. Там местный житель отсудил 34 млн руб. за неисправный автомобиль Genesis G90. При этом мужчина купил трехлетнюю машину в 2021-м за 3 млн руб. А в 2020-м владелец Maybach отсудил 65 млн руб. из-за проблем с климатической системой и пневмоподвеской.

В обоих случаях ответчиком выступали сами автопроизводители. Но нередко нести ответственность приходится и дилерам. С этим столкнулся соучредитель салона «Долавто» Сергей Климов:

«Формально, конечно, у нас состязательное право: истец должен доказывать свои претензии, а ответчик отбиваться. Но по факту существует такая негласная презумпция виновности владельцев бизнеса или ИП, и почти всегда выигрывает потребитель. Отсюда и родилось понятие "потребительского экстремизма".

Мы сами столкнулись с таким потребительским экстремизмом, когда машина за три года наездила 60 тыс. км, и нам ее сдали, поймав, можно сказать, на пустяке. Тем не менее, согласно закону, мы вынуждены были расторгнуть договор купли-продажи, вернуть деньги и забрать автомобиль. Нечистые на руку юристы создают схемы, которые позволяют это сделать. Как мне говорили, гарантия должна действовать еще минимум полгода, и они могут вернуть в салон любой автомобиль».

Еще в 2021-м году сами автопроизводители жаловались на то, что им часто приходится выплачивать крупные компенсации. Тогда компании Hyundai и Kia направили письмо в следственный комитет с просьбой проверить суды в Тольятти. Как утверждали в автоконцернах, сотрудники судов могут быть причастны к мошенническим схемам. Якобы они удовлетворяют подставные иски, из-за которых компании несут убытки. В 2019 году аналогичные претензии высказывали и в компаниях Jaguar Land Rover и Mercedes-Benz в адрес некоторых Краснодарских судов.

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Владислав Викторов