В Ленобласти прошел град размером с голубиное яйцо

В среду, 28 июня, на территорию Ленинградской области обрушился крупный град. В частности, в Выборгском районе очевидцы сообщили о градинах размером с голубиное яйцо. Их заметили жители поселка при железнодорожной станции Каннельярви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Грибанов / «Коммерсантъ СПб» Фото: Валерий Грибанов / «Коммерсантъ СПб»

Стихия бушевала недолго — около десяти минут. Температура воздуха, как говорят очевидцы, за считанные минуты снизилась на десять градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне вечером «желтый» уровень погодной опасности объявляли в Петербурге.

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