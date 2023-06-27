В Петербурге введен «желтый» уровень опасности из-за грозы

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый уровень опасности», означающий потенциально опасную погоду. Он продлится с 15 до 23 часов 27 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Особый режим введен из-за повышенного уровня опасности в связи с ливнями и градом. В городе также обещаются грозы. В правительстве Петербурга рекомендовали водителям воздержаться от использования автотранспорта, а также посоветовали горожанам не выходить на открытое пространство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о ливнях с грозой и градом 27 июня.

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