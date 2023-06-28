Уже в июне в EXEED VERRA стартовал предзаказ самой ожидаемой новинки года от EXEED – кросс-купе RX

Модель станет ключевым продуктом бренда, в котором нашли отражение самые последние достижения EXEED в области дизайна и технологий.

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EXEED RX представляет новое поколение автомобилей бренда, являясь ярким воплощением концепции «Искусство технологий». Инновационные дизайнерские и технологичные решения обеспечивают высочайший комфорт для вас и ваших близких в салоне, а элегантные пропорции и эффектные изогнутые линии силуэта кузова призваны подчеркивать ваш стиль и индивидуальность.

EXEED RX оснащен двухлитровым турбированным мотором мощностью 249 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальный крутящий момент – 385 Н·м. Габариты автомобиля составляют 4781х1920х1671 мм, колесная база – 2800 мм.

Знакомьтесь с RX:

Exeed RX разработал дизайнер Стив Юм. Модель завоевала золотую медаль на международном конкурсе дизайна IDA, став первым китайским премиальным автомобилем, удостоенным этой чести с момента основания премии.

EXEED RX предлагает семь режимов движения: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье, что позволяет водителю получать удовольствие от машины в самых разных условиях и на различных покрытиях. Функция медленного движения на бездорожье оптимизирует рулевое управление и повышает комфорт вождения вне дорог. Дисплей, показывающий распределение момента, позволяет водителю лучше понимать работу полного привода.

Настройка рулевого управления выполнялась международными специалистами Bosch. Отклик может меняться от невесомого руля на малых скоростях и до наполненного обратной связью на высоких скоростях, что гарантирует эффективное взаимодействие с автомобилем.

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Разработка EXEED RX велась согласно международным стандартам безопасности, что позволило добиться рейтинга «5 звезд» в краш-тестах. Общее время компьютерных симуляций краш-тестов составило более 500 тыс. часов. Автомобиль прошел длительные ресурсные испытания – около 1,4 млн км более чем в 55 вариантах дорожных условий, что позволяет с уверенностью предоставить традиционную для EXEED гарантию в течение семи лет или 200 тыс. км пробега.

Среди передовых технологий – высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новая подвеска CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов.

Впервые на EXEED RX появится новая концепция переключения передач с помощью тачпадов, расположенных на руле.

Система кругового обзора реализована в формате 540°, что позволяет увидеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и под ним.

Официальный старт продаж EXEED RX начнется до конца июля, тогда же будет анонсирована стоимость автомобиля, а также условия по кредитованию и страхованию. Предзаказ можно оформить в официальном дилерском центре EXEED VERRA: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 81, по телефону +7 (342) 264-29-49 или на сайте verra-exeed.ru.

ООО «Автосалон»