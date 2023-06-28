Апелляция отменила взыскание 46 млн рублей убытков с бывшего гендиректора белгородского «Белого сада»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Белгородской области от 31 октября 2022 года о привлечении к ответственности лиц, ранее контролировавших ныне банкротящегося крупного производителя яблок ООО «Белый сад». С бывшего гендиректора компании Сергея Степаненко должны были взыскать 693 тыс. евро, или 45,6 млн руб. на момент подачи заявления. Теперь в удовлетворении заявления конкурсного управляющего «Белого сада» Евгения Ехлакова отказано.

Ранее зарубежный поставщик отгрузил компании саженцы плодовых деревьев. Саженцы были оплачены, но у поставщика сформировался долг, а при последующих отгрузках обнаружились механические повреждения и болезни деревьев, а также их недостача. Требования «Белого сада» о поставке новых партий удовлетворены не были.

Более того, выяснилось, что господин Степаненко поручил выгрузить саженцы из машин до заключения Россельхознадзора, что не позволило сразу отправить партии назад. А некоторые больные деревья были высажены в грунт, что повлекло гибель части сада.

Возникли и сложности с взысканием убытков в суде: контрактом было предусмотрено разрешение разногласий Международным судом Стокгольма. Затраты на разбирательство в среднем были оценены в 109 тыс. евро. Конкурсный управляющий просил кредиторов — банки «Траст» и «Возрождение» — оплатить эти расходы, но те на это не пошли. Причина отмена апелляцией определения первой инстанции пока не раскрывается: мотивировочная часть постановления еще не опубликована.

Кто выкупил активы «Белого сада» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин