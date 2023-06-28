В Витязево завели уголовное дело после массовой драки у клуба с применением оружия

После проведения проверки полиция Анапы возбудила уголовное дело по факту конфликта и массовой драки с применением травматического огнестрельного оружия в селе Витязево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Поскольку инцидент носил межличностный характер, процессуальные действия проводятся в отношении обеих сторон конфликта.

Кроме того, в действиях участников драки полиция усматривает признаки состава преступления по ст. «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По окончании проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

В Витязево у одного из ночных клубов произошла массовая драка. В результате полиции удалось задержать трех ее участников. Их арестовали на сроки от одних до четырех суток. Также правоохранители работают над установлением других участников конфликта.

Татьяна Ручкина

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