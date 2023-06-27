В Витязево арестовали участников массовой драки у ночного клуба

В Витязево задержали трех участников массовой драки рядом с одним из ночных клубов. Их арестовали на сроки от одних до четырех суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Участников драки привлекли к административной ответственности по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» (ст. 20.1 и ст. 19.3 КоАП РФ). Кроме того, у них изъяли предмет, схожий с огнестрельным оружием, и направили его на экспертизу.

«Сейчас сотрудники полиции проводят специальные мероприятия для установления остальных участников происшествия»,— сообщили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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