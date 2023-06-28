Samsung начнет выпуск двухнанометровых чипов в 2025 году

Samsung Electronics на мероприятии для своих партнеров заявила, что намерена освоить двухнанометровый техпроцесс к 2025 году, сообщает Bloomberg.

Южнокорейская компания планирует к 2025 году внедрить новейший техпроцесс в производство чипов для мобильных телефонов, а затем расширять его применение. К 2026 году он будет внедрен в сфере высокопроизводительных вычислений, а к 2027-му — в автомобильную электронику. Samsung Electronics также заявила, что намерена значительно расширить производство на заводах в Пхентхэке (Южная Корея) и Тейлоре (США).

Дальнейшие планы по налаживанию массового производства чипов 1,4 нм остались без изменений — этот техпроцесс Samsung надеется освоить с 2027 года.

Первый в мире двухнанометровый микрочип в 2020 году создала компания IBM. А в 2021-м американская компания представила и первый процессор на базе этого чипа. Массовое производство компания намерена наладить в конце 2024 года.

Intel в марте объявила о завершении разработки техпроцессов 1,8 нм и 2 нм. Производство двухнанометровых чипов компания готова начать уже в первой половине 2024 года. Тайваньская TSMC готовится начать массовое производство двухнанометровых чипов в 2025-м.

Кирилл Сарханянц