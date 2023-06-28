В июне за рубежом отдохнули лишь 6% петербуржцев

Большинство поездок петербуржцев в июне (86%) пришлось на российские направления. Самыми популярными направлениями у жителей города на Неве стали Сочи, Калининград, Москва, Казань и Махачкала. Такие данные 28 июня привели аналитики «Яндекс Путешествий».

При этом лишь 6% петербуржцев в первом месяце лета отдыхали в странах ближнего зарубежья, а 8% уезжали в страны дальнего зарубежья. Наибольшей популярностью пользовались Турция, Армения и Беларусь.

Стоимость перелета туда и обратно по России выросла на 30% — с 10 880 до 14 180 рублей. Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья снизилась на 11%. При этом стоимость перелетов в страны дальнего зарубежья практически не изменилась.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что туристы принесли в экономику Петербурга 370 млрд рублей с начала года. Это на 57% больше показателя годом ранее.

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