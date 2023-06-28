В Курской области и подшефном ей районе ДНР могут вложить в создание новых глэмпингов 24,5 млн рублей

Новые глэмпинги могут появиться в Курской области и подшефном ей Первомайском районе Донецкой народной республики в 2023-2024 годах. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Инвесторы победили во всероссийском конкурсе инвестиционных проектов по созданию некапитальных средств размещения. Им выделяет 12,2 млн руб. федеральных субсидий. Общий объем инвестиций — 24,5 млн.

От Курской области в конкурсе победил проект, предполагающий размещение трех глэмпингов в экоотеле «Простые радости», расположенном в пикник-парке «Новая Боевка» недалеко от центра Курска. Стоимость проекта составит 4,5 млн руб., объем федеральных субсидий — 2,2 млн руб.

Автором проекта и инвестором выступает Ирина Андреева, учредившая «Простые радости». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», она также является гендиректором курского ООО «Территория», которое занимающегося управлением недвижимостью. Также с 2007 по 2022 год госпожа Андреева занимала аналогичную должность в ООО «Аврора», работающего в отрасли гостиничного бизнеса.

Кроме того, на счету индивидуального предпринимателя шесть госконтрактов с курскими и федеральными властями, заключенных с 2011 по 2023 год. Два из них связаны с оказанием услуг по организации питания и проживания, еще два — с арендой нежилого помещения (последний исполняется), один — с проведением совета директоров федеральных бюджетных учреждений. Содержание последнего контракта не раскрывается.

От Мангушского муниципального округа Первомайского района ДНР победил проект по созданию туристического кластера «Экодом "Ялта"» в поселке Ялта. Он включает в себя возведение 16 глэмпингов. Общая сумма — 20 млн руб., объем федеральных субсидий — 10 млн руб. Имя автора проекта и инвестора курские не раскрыли. «В рамках протокольного решения Минэкономразвития вся представленная информация о победителях заключается только в названии проекта», — пояснили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

В России число глэмпингов может расти на 30% в год благодаря господдержке и быстрой окупаемости. Мода на этот формат позволяет бизнесу держать высокую стоимость размещения: средняя цена ночи нередко в два раза выше, чем в отелях. Однако часть проектов из-за появления новых глэмпингов может закрыться, что приведет к разочарованию инвесторов в этом сегменте.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Модульное в моде у инвесторов».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте