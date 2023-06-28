Российский МИД объяснил происхождение британского «хайли лайкли»

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась директивой (.pdf) разведывательного сообщества США от 2 января 2015 года, которая объясняет появление в лексиконе британских властей выражения «highly likely». Его использовала бывший премьер Тереза Мэй в марте 2018 года, когда заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери «с высокой долей» вероятности («highly likely») стоит Россия. Аналогичную американской методологию оценки приняли и сами британцы. Например, вероятность события менее 5% называется «невероятной», менее 20% — «крайне маловероятной», от 80 до 95% — «с высокой долей вероятности/весьма вероятной» («highly likely»).

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